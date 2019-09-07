"الدستور" تنشر صورة العالم النووى المتوفى فى ظروف غامضة بالمغرب

حصلت "الدستور" على صورة العالم النووي المصري، الذي توفي في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية بالمغرب.



وكانت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية، أمرت، أمس الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية.



وأفاد موقعا "الجريدة 24" و"زنقة 20 "الإلكترونيان المغربيان، بأن رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي، الأربعاء، داخل مصحة خاصة، نقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.



وأضاف الموقعان أن رمضان كان متواجدا في مراكش لحضور مؤتمر عربي حول الطاقة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية، وتم إيداع جثة الراحل بالمشرحة بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، ليتم لاحقا تسليمه لعائلته.