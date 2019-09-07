مدينة نفطية صينية تفتتح مركزا للابتكار فى الولايات المتحدة

أنشأ مركز ابتكار لمدينة داتشينغ الصينية، وهي مدينة نفطية شهيرة في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.



ويتم تشغيل المركز بشكل مشترك من قبل منطقة داتشينغ للتنمية الصناعية فائقة التكنولوجيا ومجموعة "وي" الأمريكية للابتكار.



وصرح مي تشيانغ سون، مدير حاضنة داتشينغ للأعمال فائقة التكنولوجيا، لوكالة أنباء "شينخوا" إن مركز الابتكار الأمريكي يعمل كجسر بين داتشينغ وشريكها الأمريكي.



وقال سون: "أولا، ستصبح نافذة أمام داتشينغ لعرض نفسها"، مضيفا أن داتشينغ حريصة على تعزيز صناعاتها التنافسية للعالم مع إدخال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار إلى المدينة.



وفي حفل الافتتاح، قالت إيمي شن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمجموعة "وي" الأمريكية للابتكار، إن هناك طلبا كبيرا في كل من الولايات المتحدة والصين على التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار.