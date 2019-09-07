واشنطن: لن نرفع العقوبات عن إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم السبت، إنه من الممكن إجراء محادثات مع إيران ولكن لن نرفع العقوبات عنها قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب.



وأضاف "بولتون": "مخطىء من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية لم تتجه إلى سوريا".



يأتي هذا فيما احتجزت بريطانيا الناقلة الايرانية أدريانا في جبل طارق، زاعمة أنها كانت في طريقها إلى سوريا وهي محملة بالنفط الإيراني في انتهاك واضح للعقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليها.



يذكر أن سلطة جبل طارق قد رفضت طلبا للإدارة الأمريكية باحتجاز الناقلة، التي حملت اسم "أدريانا" والتي كانت تحمل من قبل اسم "جريس 1"، وهي الآن مجهولة الهوية.