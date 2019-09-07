مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلى على حدود قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع.



وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة لفرانس برس: "استشهد مواطنان أحدهما علي سامي علي الأشقر (17 عاما) الذي أصيب برصاصة في العنق أطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا، والآخر أصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة".



والقتيل الفلسطيني الثاني هو الفتى خالد محمد الربعي (14 عاما)، بحسب وزارة الصحة.



وأوضح القدرة أن "66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قمع فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لمسيرات العودة"، لافتا إلى أن "عشرات المشاركين أصيبوا أيضا بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز (المسيل للدموع) قرب السياج الحدودي الفاصل".



وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، لم يشأ الجيش الاسرائيلي التعليق على ظروف مقتل الفلسطينيين.



وقال في بيان إن "نحو 6200 من مثيري الشغب والمتظاهرين تجمعوا عند نقاط مختلفة على الحدود ورموا قنابل حارقة وعبوات ناسفة".



ووصف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف مقتل الفلسطينيين بأنه "مروع".



وكتب على "تويتر": يجب على إسرائيل قياس استخدامها للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على أن يكونوا "سلميين"، داعيا إلى وضع حد "لدوامة العنف".