صراع جديد يشتعل بين "صلاح" و"مانى"

صراع جديد اشتعل بين محمد صلاح وساديو ماني، مهاجمي نادي ليفربول الإنجليزي، عقب إعلان الفريق اختيار الأهداف المرشحة للقب الأفضل في شهر أغسطس 2019، حيث يدخل النجم المصري الدولي في منافسة شرسة كالمعتاد مع ساديو ماني السنغالي على لقب أفضل هدف.



وحدد نادي ليفربول الأهداف التي سيتم التصويت عليها من خلال الموقع الرسمي، بعد الشهر المميز الذي شهد خوض الفريق منافسات مثيرة في الدوري الإنجليزي.



وضمت الأهداف العشرة المتنافسة على لقب الأفضل هدفين لـ محمد صلاح من أصل 3 أهداف سجلهم خلال مشاركاته مع الريدز، وثلاثة أهداف لـ ساديو مانى هدفه أمام تشيلسي، وأمام ساوثهامبتون، ثم بيرنلي في الدوري.



وتواجد في المنافسة هدف اللاعب الناشئ لايتون ستيوارت أمام ستوك سيتي في منافسات تحت 18 عامًا، وريان بريوستر أمام ساوثهامبتون تحت 23 عامًا.