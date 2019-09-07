بالفيديو.. كريم عبدالعزيز يكشف سبب غيابه عن الظهور بالإعلام

كشف الفنان كريم عبدالعزيز أسباب قلة ظهوره في الإعلام، وغيابه لسنوات عن الظهور بالبرامج وإجراء الحوارات، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E.



وأوضح "كريم" أنه مخطئ في قلة ظهوره بالإعلام، ولكنه لا يدري لماذا يبتعد عن الظهور بالبرامج وكذلك عن مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "مش عارف والله أنا مقلل ليه.. بس يمكن عشان أنا مش من نوعية الناس اللي تحب تطلع تقول أنا أكلت إيه وشربت إيه وتحب تعمل إيه، بحب اتكلم بأفلام".



وأوضح أن أول من شجعه على دخول مجال مواقع التواصل الاجتماعي، هو المخرج مروان حامد، خلال فترة العمل في الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق"، قائلا: "قالي معندكش انستجرام، قلت له عندي بس عليه 7 أو 8 متابعين.. كان برايفت ومش قايل لحد عليه.. فقالي لا أعمل كذا وكذا وبدأت انتشر".



ولفت "عبدالعزيز" إلى أنه لا ينشغل كثيرًا بمواقع التواصل؛ لأنه يدرك جيدًا أنه ربما يكون لديه حساب عليه 20 مليون متابع، لكنه غير مؤثر في إيرادات فيلم أو انتشار مسلسل، وبالتالي ليس الانتشار على السوشيال ميديا هو الأساس في النجاح الآن، مضيفًا: "أكيد أنا غلط في قلة تفاعلي عليها بس مش عارف احسبها غير كده".