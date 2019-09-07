برشلونة يبرئ ميسى ويعلن: لن نضم نيمار فى يناير

كشف خوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن ناديه لن يتحرك لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان، في نافذة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.



وفشل برشلونة وباريس سان جيرمان، في الوصول لاتفاق بشأن انتقال نيمار، على الرغم من المحادثات بينهما طيلة الأسابيع الماضية.



وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن هناك تطلعات لدى النادي الكتالوني للتحرك خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة، لضم نيمار وهو ما نفاه رئيس النادي خلال تصريحاته لتليفزيون برشلونة.



وعلق بارتوميو: "لا يمكن لنيمار الانضمام إلى برشلونة في يناير، وغرفة ملابس الفريق لا تقرر أي شيء، لقد فعلنا كل شيء ممكن للتوقيع معه، ولم نقدم أي لاعب معين في المفاوضات مع باريس".



وتابع: "تحدثنا عن التبادلات ولكن كل الأسماء التي جاءت في المفاوضات كانت بطلب من النادي الفرنسي ولم نعرض عليهم لاعب بعينه، كان العرض هو إقراض نيمار لمدة عام مع خيار شراء إلزامي في نهاية الموسم".