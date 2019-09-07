بالخطوات.. طريقة عمل تيراميسو سهل وسريع

أسهل وصفة لتحضير تيراميسو لذيذ وغني بالكريمة بأقل وقت ومجهود، تستغرق حوالى 15 دقيقة، وتكفى 6 أفراد:



المكونات

20 قطعة بسكويت سادة

1 كوب كريم شانتيه سائلة

250 جم جبنة كيري (علبة)

½ كوب سكر بودرة

1 كوب ماء فاتر (أو في درجة حرارة الغرفة)

3 ملعقة صغيرة نسكافيه

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح خفيفة

كاكاو للتزيين



الطريقة

نذيب النسكافيه في كوب الماء وننقل المزيج لبولة واسعة ونتركها جانبا.

نخفق الكريم شانتيه في بولة كبيرة حتى نحصل على قوام الكريمة المناسب ونتركها جانبا.

نخفق جبنة كيري مع السكر والفانيليا ورشة بسيطة من الملح حتى يصبح قوام الجبنة متجانس ثم نضيفها للكريمة ونمزجهم سويا.

نجهز صينية أو قالب مناسب للتيراميسو ونغمس كل قطعة بسكويت في النسكافيه الجاهز ثم نخرجها ونضعها في الصينية ونكرر ذلك حتى نفرش قاع الصينية بطبقة من البسكويت.

نأخذ جزء من مزيج الكريمة والجبنة ونفرده على طبقة البسكويت لتكون طبقة كريمة سميكة، ثم نغمس مزيد من البسكويت في النسكافيه ونصنع طبقة أخرى ونكرر نفس الخطوات.

نضع طبقة الكريمة النهائية ونفردها على البسكويت ونرش عليها الكاكاو بحيث يغطي كل التيراميسو.

ندخل التيراميسو في الثلاجة لساعتين أو أكثر حتى يتماسك قبل التقديم.