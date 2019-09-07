روتارى هيلوبلس والشروق يشاركان فى قافلة طبية بـ "بدر"

شارك نادي روتاري هيليوبوليس الشروق ونادي روترآكت هيليوبوليس الشروق مع قوافل أندية روتاري "مصر الشاملة"، بالإضافة لعددٍ كبير من الأندية الروتارية، في القافلة الطبية الشاملة بمدينه بدر، أمس الجمعة، بالتعاون مع لجنة مستشفى الخير العائم، وبمشاركة اتصالات مصر.



وشارك بالقافلة الطبية أكثر من ٢٠ طبيبًا في التخصصات الطبية المتعددة وهي: عظام - باطنة - رمد - جلدية - أطفال - نساء وتوليد - مخ وأعصاب - أنف وأذن - أورام كشف مُبَكر.



وتم الفحص، والكشف، وتقديم الدواء، وتحويل الحالات التي تحتاج عمليات إلى المستشفيات بالمجان.



و قد بلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها حوالي ١٠٠٠ حالة طبية، وقد تضمن عمل القافلة علي برامج توعوية في مجالات صحية وطبية متنوعة، وتم تقديم هدايا للأطفال المتوافدين علي القافلة الطبية.



وحضر افتتاح القافلة الطبية رئيس مجلس أمناء مدينة بدر عبد الرحمن الزعيم ورئيس جهاز مدينة بدر المهندس عمار مندور وكافة الأجهزة الرسمية بمدينة بدر.