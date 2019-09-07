بالصور.. أغانى الزمن الجميل بثقافة كفر الزيات

عقدت دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "القيم الاجتماعية للفرد والمجتمع" نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالغربية، أكد خلالها الدكتور آمان قحيف أستاذ الفلسفة الإسلامية، على أن القيم من أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات، وترتبط بها الأخلاق والمبادئ والعادات، كما استعرض بعضا من أهم تلك القيم ومنها الصدق والكرم والتضحية والتعاون وقبول الأخر، مشيرا إلى تردي الحالة الأخلاقية في الكثير من المجتمعات والتي يرجع أسبابها إلى ضعف الوازع الديني وانعدام الشعور بأهمية القيم الاجتماعية للفرد والمجتمع وغياب القدوة الحسنة.



كما استعرض قصر ثقافة الطفل بطنطا أهم المحطات والمواقف في حياة الصحابي الجليل خالد بن الوليد والملقب بـ"سيف الله المسلول"، حيث تناول محمد أحمد خلال كلمته الظروف التي واكبت دخول خالد بن الوليد في الإسلام والعبقرية العسكرية التي عرفت عنه حتى أنه لم يهزم جيش قط تحت لواء بن الوليد في الجاهلية أو بعد دخوله الاسلام.



وشهدت مدينة مرسى مطروح أولى العروض الفنية لفرقة بيت ثقافة كفر الزيات للموسيقى العربية، ضمن برنامج مشاركات الهيئة بعروض الشاطئ الصيفية وسط حضور مميز من أهالي المدينة والمصطافين من مختلف المحافظات، وقد استمعوا خلال العرض إلى العديد من أغاني كبار المطربين أمثال كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وتضمنت مجموعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية.