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عالم

الخارجية الأمريكية: الرئيس الزيمبابوى السابق خذل شعبه

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي، الذي توفّي الجمعة، ساعد في تحرير زيمبابوي، لكنّه خذل آمال شعبه لاحقًا.
وقالت المتحدّثة باسم الوزارة مورجن أورتيجاس، في بيان: "نُقدّم تعازينا إلى من يبكون فقدان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي"، غير أنّها ندّدت بالمقابل بـ"انتهاكاته لحقوق الإنسان وسوء إدارته الاقتصاديّة التي أفقرت الملايين" من شعب زيمبابوي.

وختمت أورتيجاس: "نُواصل دعم تطلّعات الزيمبابويين نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا".

توفي "موجابي" بطل استقلال البلاد التي حكمها بقبضة حديد بين 1980 و2017، أمس الجمعة، في سنغافورة عن 95 عامًا، بعد أقل من عامين على إطاحته.

وأشادت دول إفريقيا عدة بـ"محرر" زيمبابوي، بينما دانت بريطانيا القوة المستعمرة السابقة التي أقامت علاقات متوترة مع نظامه.

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