مدفعية الاحتلال تستهدف أرضا خالية فى بيت حانون

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أرضا خالية شمال شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة بقذائف المدفعية.



وقال مراسل وكالة وفا، إن مدفعية الاحتلال استهدفت أرضا خالية في بلدة بيت حانون بقذيفة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.



إلى ذلك، قال مراسل وفا إن أجواء مدينة غزة وشمال القطاع تشهد تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، الفتى أحمد خالد عطية (16 عاما) أثناء خروجه من مسجد الأربعين في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.



وتشهد البلدة منذ عدة أسابيع مواجهات يومية مع قوات الاحتلال التي تقتحم منازل ومحلات المواطنين، بينما يوزع عناصر الشرطة مخالفات على المواطنين.