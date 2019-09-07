احتفالية اليوم الواحد بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث أقامت مكتبة النمسا الثقافية بقاعة مجلس قروى النمسا احتفالية اليوم الواحد تضمنت الاحتفالية تلاوة قرآن كريم للطالبة فاطمة على النوبى.



كما عقدت محاضرة عن "دور الثقافة فى اكتشاف المواهب ونشر الوعي الثقافي" حاضرها أحمد الطيب سليم، بالإضافة إلى ورشة قص ولصق تدريب كريمة الدسوقي وعزيزة أبو اليزيد ومسابقة رسم، ومسابقة مواهب فنية وثقافية.



أعقبها تكريم الفائزين فى مسابقة الرسم والأسئلة الثقافية والمواهب الفنية، واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة أطفال توماس وعافية بقيادة محمد محمود، كما أقامت مكتبة النمسا الثقافية دوري ثقافي بين الأطفال بالمكتبة.



عقد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر حجاج فوزي وألقى قصائد عامية بعنوان "أنتي اللي زيك مين، أم الرجال مصر، وبعض قصائد الأبنودي"، بينما أقامت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "أذى الجار" وتحكى القصة عن حق الجار والواجب علينا تجاه الجار أن نحسن إليه وفى القرآن والسنة النبوية آيات وأحاديث تحسنا على حسن معاملة الجار.



كما أقيم بقاعة مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دوري ثقافي بين أطفال القرية ليحث الرواد على التنافس والإبداع لزيادة الذكاء والتركيز وروح التحدى والمناقشة بين الرواد ولاقى ذلك إقبال جماهيري كبير.



أقام قصر ثقافة الأقصر بحضانة سما وهنا ورشة حكي قصة "مدينة السعادة"، أعقبها عمل دوري ثقافي وتوزيع الهدايا للأطفال، بينما أقام قسم الفنون التشكيلية ورشة إعادة تدوير البنطلون الجينز ورسم على الوجه للأطفال، وقامت هبة عمر بعمل تجربة خدع بصرية، بالإضافة إلى عقد محاضرة تنمية بشرية تحت عنوان كيف نجعل الطفل يحب المدرسة ألقتها سمية إبراهيم.