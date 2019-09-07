إطلاق صواريخ من غزة وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنات "الغلاف"

أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ 5 قذائف صاروخية أطلقت من غزة، مساء الجمعة، وسقط احدها في منطقة مفتوحة بـ"شعار هنيغف" دون وقوع إصابات.



وأشارت إلى أنّ، صفارات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.



يأتي هذا عقب الاحداث الحامية التي دارت بين حكومة الاحتلال وحزب الله اللبناني، عقب اطلاق الأول هجمات جوية على المركز الاعلامي لحزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال حزب الله، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بردع كل الأهداف الإيرانية، فيما توعد حزب الله وحسن نصر الله بالرد السريع والمفاجيء لحكومة الاحتلال في أماكنهم وهو التهديد الذي دفع الاحتلال الى تدعيم حدوده.