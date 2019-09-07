"ثقافة أسيوط" تواصل الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بالعام الهجري الجديد بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة احتفالية بذكرى الهجرة النبوية على مسرح جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه آيات من الذكر الحكيم.



ثم عقدت ندوة تثقيفية بعنوان "هجرة الرسول الكريم" حاضرها علاء محمود، وتحدث من خلالها عن السبب الرئيسي لهجرة النبي والمسلمين من مكة، وهو التخلّص من أذى مشركي قريش، الذين كانوا يعذّبون المسلمين، ويلحقون بهم شتى أصناف العذاب والتنكيل، فهاجروا بأنفسهم ودينهم دون أموالهم وأهلهم وأبنائهم، بعد وفاة أبي طالب، عم الرسول - صلى الله عليه والسلام- الذي كان يحميه من أذى قريش، ثم عقدت فقرة مواهب شعرية قدمها الشاعر حسن سمير والتي تنوعت ما بين الفصحى والعالمية.



كما قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية عرضًا فنيًا بقيادة المايسترو حسام حسني، حيث قدمت مجموعة من اﻷغاني التي نالت إعجاب الجمهور.



واختتم الحفل بتكريم المتميزين في الأنشطة التي أقيمت على مدار البرنامج الصيفي بنادي الطفل، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في ختام الأنشطة الصيفية والورش المقامة بالمكتبة.