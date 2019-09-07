تعليم لغة إنجليزية وورش فنية بـ"ثقافة دمياط"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط، حيث شارك الأطفال بفعاليات ورش برنامج قصة وقصقوصة وعروسة المستمرة طوال الشهر للتدريب على التمثيل والحكى بالعرائس، وذلك بمكتبات ميت أبوغالب وكفر سليمان والمنازلة والمياسرة والركابية والروضة، مع بيوت السرو والزرقا، وبقصور ثقافة الطفل ودمياط والجديدة، بجانب استكمال فعالية برنامج "يلا نعرف رموز بلدنا" بمكتبة كفر المنازلة.



ونفذ قصر ثقافة دمياط الجديدة، ورشة رسم وتلوين حر مع الرواد، واستكمل قصر ثقافة دمياط ورشة تعليم اللغة الانجليزية للمستوى الأول مع أسماء عثمان، كما استقبل معرض الكتب ببيت ثقافة الزرقا رواد الأشطة للاطلاع والقراءة، وأقيمت مسابقة معلومات عامة ببيت ثقافة السرو.