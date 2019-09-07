"الأونروا" تفتتح أكبر مستودع إمدادات لها فى غزة

افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح، جنوبي قطاع غزة، وجاء ذلك بدعم من المملكة العربية السعودية.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وكالة "أونروا" لدعم اللاجئين الفلسطينيين افتتحت أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح جنوب قطاع غزة بدعم من المملكة العربية السعودية.



وشكر نائب المفوض العام لوكالة "أونروا" في الشرق الأدنى كريستيان سوندرز، السعودية لما قدمته من دعم كبير من خلال الصندوق السعودي للتنمية للأونروا ولاجئي فلسطين".



وأشارت "أونروا" إلى أن بناء المستودع هو جزء من اتفاقية تم توقيعها بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي.



وبينت الوكالة أن مستوع الإمدادات يشمل ساحة مفتوحة للحاويات (الكونتينرات) و26 مستودعًا ومنطقة لوقوف السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري.