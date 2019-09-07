أرناوتوفيتش يسجل هدفين فى فوز النمسا الساحق على لاتفيا

أحرز ماركو أرناوتوفيتش هدفين ليقود النمسا للفوز 6-صفر على لاتفيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم ضمن المجموعة السابعة، الجمعة، لينعش آمال بلاده في الصعود إلى النهائيات.



وعانت لاتفيا، التي لم تحقق أي فوز في آخر عشر مباريات رسمية، بشكل مبكر إذ فقد بوريس بوجداسكينس الكرة على حافة منطقة جزائه بعد ركلة مرمى واستغل أرناوتوفيتش الموقف وسجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة.



وأضاف مارسيل سابيتسر الهدف الثاني بعد 6 دقائق بفضل تسديدة قوية ثم أحرز أرناوتوفيتش ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني لتصبح النتيجة 3-صفر.



وجاء الهدف الرابع بشكل غريب إذ وضع البديل ستيفان إيلسانكر الكرة برأسه في القائم وارتدت إلى الحارس بافل ستينبورس لكنها سقطت منه وجاءت في قدمه وارتدت إلى داخل المرمى.