الهند تفقد الاتصال بمركبة شاندريان-2 التى أرسلتها للقمر

قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن المنظمة فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية شاندريان-2 اليوم السبت، وذلك في انتكاسة لخطة الهند الطموح للهبوط بمسبار غير مأهول قرب القطب الجنوبي للقمر.



وقال كيه. سيفان في قاعة ممتلئة بعلماء بدا عليهم الانزعاج من النبأ بمركز المنظمة للرصد في بنجالورو "نقوم بتحليل البيانات المتاحة".



جدير بالذكر أن الهند تحت رئاسة رئيس الوزراء الحالي مودي تسعى لتطوير برامجها الفضائية حيث أطلقت قمرا صناعيا مطلع العام الجاري، ولكنه فشل وانفجر في الهواء، ولكن الهند أعلنت أنها ستواصل تطوير برامجها الفضائية، كما قال مودي إن الهند سوف تلتحق بمصاف الدول السابقة في مجالات الفضاء والفلك.