بالصور.. حفل تكريم للمتفوقين بـ "منشية النوبة"

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، فعاليات حفل جمعية "منشية النوبة"، لتكريم المتفوقين للعام الدراسي 2018 2019، من طلاب الدراسات العليا وخريجي الجامعات والثانوية العامة والثانوي الفني والشهادة الإعداية وحفظة القرآن الكريم، وأصحاب الهمم من ذوى الإحتياجات الخاصة، والذي نظمته الجمعية للعام السادس عشر على التوالى.



حملت احتفالية هذا العام إسم المرحوم "أبو السعود حمته"، بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والدكتور محمد بشير مستشار العلاقات الخارجية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأسامة فتحي داود رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة، والطلاب والطالبات المكرمين وأسرهم.



وفى كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ أسوان قدم السكرتير العام خالص الشكر والعرفان للقائمين على تنفيذ هذه المبادرة الرائدة من مجلس إدارة جمعية منشية النوبة العريقة لإضفاء البهجة والسرور على وجوه المكرمين من أبنائنا الطلاب وأسرهم وليكون حافزًا ودافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والكفاح والجد والإجتهاد بمختلف المراحلة التعليمية، مقدمًا التحية والتقدير للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات ولأسرهم الذين كان لهم الأثر الأكبر فى تفوقهم ونبوغهم، وتقديم التحية أيضًا للمعلمين الأجلاء الذين ساهموا بأدائهم المتميز وجهدهم المتواصل فى النهوض بالعملية التعليمية.



وشهدت فعاليات الاحتفال قيام اللواء حازم عزت والشخصيات العامة تسليم دروع التكريم للمتفوقين بإجمالى 6 طلاب من حملة درجة الماجستير و32 من خريجي الكليات بالجامعات المختلفة و33 من خريجى الثانوية العامة و19 من خريجى الثانوى الفنى، و73 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بجانب 8 من حفظة القرآن الكريم و6 من ذوى الإحتياجات الخاصة.



فيما شهدت الفعاليات أيضًا تلاوة للقرآن الكريم والسلام الجمهوري، علاوة على تقديم العديد من الفقرات الفنية والغنائية.