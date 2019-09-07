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محافظات

فندق الميراج بالساحل الشمالى يخرق القانون ويعتدى على حرمة الشاطئ

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:11 ص
اللواء مجدى الغرابلى،
اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح
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يبدو أن موجة اغتيال القانون والضرب بمواده عرض الحائط قد طالت وبشكل سافر القانون رقم (12) لسنة 1984م الخاص بالري والصرف، وهذا ما فعله فندق الميراج بالساحل الشمالي، فعلى الرغم من أن المادة (86) تحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر المتوسط على امتداد من الحدود الغربية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي؛ إلا أن هناك تعمد لافت للنظر من جانب القائمين على إدارة فندق الميراج بالساحل الشمالى وذلك بتوجيه مباشر من رجل الأعمال جهاد طنطاوى، صاحب الفندق، حيث قامت إدارة الفندق فى وضح النهار وبشكل يمثل تحدى صارخ للقانون بإنشاء حمام سباحة داخل القرية فى حرم البحر بنحر الشاطئ، إلى جانب عمل لسان حاجز للأمواج بشكل يمثل مخالفة متعمدة للقانون.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الشكاوى والاستغاثات تم تقديمها إلى الجهات المسئولة ولكن للأسف الشديد لم تحرك لها هذه الشكاوى ساكنا وكأن شيئا لم يحدث أو أن هذا الاعتداء على القانون يخص منشأة أخرى، بينما تظل قرية الميراج تفعل ما تشاء فى وضح النهار دون أن يتم اتخاذ أى إجراء رادع لها.

هذا الأمر الذى يعيد إلى الإذهان الحكمة التى تقول: "من أمن العقاب.. أساء الأدب"، وحتى لا يكون الأمر على هذا النحو الفج من الاعتداء على القانون؛ لذلك نكشف الأمر أمام اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، الذى نحن على يقين تام من أنه لم ولن يسمح باستمرار هذه المهزلة، حيث إن المادة (88) من نفس القانون تشترط أنه في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة خط الحظر المشار إليه بالمادة (86)، فأنه يشترط الحصول مسبقا على الموافقة من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهو ما لم يحدث فى تلك التعديات الذي قام بها فندق الميراج على الشاطئ.

الجدير بالذكر أن القانون فى هذا الشأن يحظر الترخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه؛ إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

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