جونى ديب يشتبك مع مارك رايلانس فى فيلم "فى انتظار البرابرة"

يتحول النجم جوني ديب إلى ضابط قاس ومتبلد الحس في فيلم "في انتظار البرابرة" (ويتينج فور ذا بارباريانس) الذي يقول طاقمه ومخرجه إنه رغم تصويره في صحراء نائية لكنه يناسب عالم اليوم.



يشارك في الفيلم، المقتبس من رواية جيه.إم كوتسي الصادرة في عام 1980، مارك رايلانس الحاصل على الأوسكار ويؤدي فيه دور القاضي وهو شخص عملي ومحبوب يدير نقطة حدودية منعزلة تابعة لإمبراطورية لم يكشف عن اسمها.



وعندما يصل الكولونيل جول (ديب) للتحقيق في هجمات محتملة من قبل "البرابرة" تصيب أساليبه الوحشية في التعامل مع العدو المفترض القاضي بالصدمة.



وقال ديب في مؤتمر صحفي بمهرجان البندقية السينمائي الذي يشهد العرض الأول للفيلم "شعرت أن هذا كله ملائم تماما (لعالم) اليوم في أوجه كثيرة ببقاع شتى في أنحاء العالم".