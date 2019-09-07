طالبان تشن هجومًا على إقليم فراه والشكوك تتزايد بشأن اتفاق السلام

قال مسؤولون إن، مقاتلين من حركة طالبان شنوا هجوما كبيرا على إقليم فراه في غرب أفغانستان يوم الجمعة في إطار موجة من العنف ألقت بظلالها على مسودة اتفاق للسلام توصل إليها مفاوضون من الولايات المتحدة وطالبان.



وقالت الشرطة إن مسلحي طالبان، التي تسيطر الآن على أكبر مساحة من البلاد منذ 2001، هاجموا مدينة فراه في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة قبل أن تجبرهم قوات الأمن المدعومة بضربات جوية على التقهقر.



وبحلول المساء قال قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة سيطروا على أنار دارا وهي منطقة في الإقليم الذي يقع بمحاذاة الحدود مع إيران حيث يتمتع المسلحون بسيطرة واسعة في المنطقة.



وتزايدت انتقادات القادة الأفغان، وفي مقدمتهم الرئيس أشرف غني، للاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وممثلين عن حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع بينما تصاعدت وتيرة العنف في أنحاء أفغانستان.