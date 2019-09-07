حادث مرورى يسفر عن مقتل أربعة وجرح ثلاثة وسط برلين

أسفر حادث مروري مروع في وسط العاصمة الألمانية برلين عن مقتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين.



وقالت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الجمعة، إن من بين القتلى طفلًا في سن تتراوح بين الثالثة والرابعة، مضيفة أن سيارة دفع رباعي انحرفت عند ناصية شارعين وصعدت على رصيف المشاة ثم اخترقت سورًا مبنيًا ووصلت إلى منطقة بناء وتحطمت هناك.



وقال متحدث باسم الشرطة، إنه يعتقد وفقًا للمعلومات المتوافرة حتى الآن، أن القتلى كانوا من المارة، بينما كان الجرحى هم من بداخل السيارة.



ولم يتبين مسار الحادث المروع حتى الآن، حيث تطرح أسئلة عن المكان الذي وقع فيه الحادث، وهل كان حادثًا عمديًا، وتولى خبراء شرطة المرور التحقيقات.



ووجدت قوات المساعدة التي جاءت إلى موقع الحادث بأعداد كبيرة وضعًا مرعبًا، حيث تحطم هيكل السيارة السوداء بصورة تامة، بينما انطرح أربعة من الأشخاص على رصيف المشاة مغرقين فى دمائهم، وبقيت محاولات إعادة الحياة إليهم بلا فائدة.