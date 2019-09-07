حفل ختام البرنامج الصيفى ببيت يكن.. اليوم

يقيم بيت يكن للتراث والفنون بحي الدرب الأحمر٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم السبت٬ حفل ختام البرنامج المجتمعي الصيفي 2019.



ومن المقرر أن تبدأ الإحتفالية بعرض عن الأنشطة المختلفة التي تمت خلال الصيف، وافتتاح معرض لمخرجات الورش الفنية ودورات التنمية الذاتية وستعرض بالقاعات التاريخية ببيت يكن، وسيتم شرح للتقنيات الفنية والحرفية المستخدمة بالأعمال المتنوعة من قبل الفنانين والطلبة المشاركين بكل دورة، إنتهاءًا بتسليم شهادات للمشاركين.



يذكر أن، البرنامج المجتمعي الصيفي ببيت يكن٬ تضمن ورش للفنون والحرف التقليدية لأطفال وسيدات الدرب الأحمر، الورش التدريبية قدمها فنانين متخصصين في مجالات الفن الهندسي الإسلامي، الرسم النباتي، فن الخط العربي، تفريغ شبابيك جصية.



كما تضمن البرنامج على ورش بموضوعات متنوعة: ورشة المسرح، وورش الحكي وقصص إنجايزي ورشة البستان وورش كروشية للأطفال، كما قدمت مكتبة الإسكندرية مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومؤسسة المصرية لإنقاذ التراث ورش "لعب وفن طيارة ورق" و"ورشة المطبخ المصري القديم" و"إسعافات أولية للتراث".



كما تضمن البرنامج دورات للتنمية الذاتية من خلال دورات كن نفسك تكن سعيدا للأطفال والكبار، كما تضمن البرنامج زيارت أسبوعية لأثار الدرب الأحمر ومنطقة الخليفة.