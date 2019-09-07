الليلة.. "الأراجوز وخيال الظل" بطلعت حرب الثقافى

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرضه لـ"الأراجوز وخيال الظل".



العرض من تقديم فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز المصري، من بطولة: علي أبو زيد، مصطفي الصباغ، محمود السيد٬ صابر شيكو، ومن تأليف وإخراج والدكتور نبيل بهجت يصاحب العرض ورشة لعمل عروسة خيال الظل.



يذكر أن فرقة «ومضة» لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها الدكتور نبيل بهجت عام 2003، شعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا»، مؤمنة بأننا لا نمتلك مُنتَجًا يوازي المنتج الثقافي يمكن تسويقه والاعتماد عليه، فالثقافة أهم من أي منتج آخَر.



وتقدم الفرقة عروضها بشكل منتظم في «بيت السحيمي» التابع لصندوق التنمية الثقافية منذ 2008، وفتحت «ومضة» أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، فقدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات.