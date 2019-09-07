الصين تعارض الهيمنة الأمريكية على التعاملات التجارية

قال المتحدث بإسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن تصريحات الجانب الأمريكي غير المسؤولة بشأن التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والبلدان الأخرى نموذج للهيمنة.



كانت تقارير ذكرت أن، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قال في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى أيسلندا إن الولايات المتحدة وأيسلندا تعتزمان بحث الشواغل الأمريكية بشأن بناء شبكات الجيل الخامس، وحث كل حلفاء الولايات المتحدة على رفض تكنولوجيات شركة هواوي.



وأضاف أن، تكنولوجيا الجيل الخامس ابتكار مشترك بين المجتمع الدولي والفرص الناتجة عنها يتعين تقاسمها في العالم بأسره.



وأوضح أن، تسييس تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس وتبني توجه تمييزي تجاه تلك التكنولوجيا لا يتفق مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.



ولفت إلى أن، الحكومة الصينية تشجع دائمًا الشركات الصينية على إقامة تعاون استثماري عبر البحار بما يتفق مع مبادئ العمل التجاري والقواعد الدولية والقوانين المحلية.