صدور رواية "إرفع رأسك أنت عربى" عن الفارابى

صدرت حديثًا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ رواية بعنوان "إرفع رأسك يا أخي أنت عربي" من تأليف منصور عبد الرحمن.



وجاء علي الغلاف الخلفي للرواية: "الكذبة الكبرى التي تعيشها الشعوب العربية هي الكذبة التي تروجها بعض الحكومات العربية بأن السنَّة والشيعة في حالة حرب، وأنَّ طائفة تخاف من أخرى، وهكذا تقوقعنا في زاوية ضيّقة، وتجمّدت الأحلام والأفكار وأصبحنا أصنامًا مسيّرة".



"نلوم كل العالم على ما أصابنا من حروب إقليمية ومجاعة وانتشار الفقر والأميّة والأمراض، فكيف نستطيع مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية؟ السؤال هو كيف للشعب العربي أن ينهض وأن ينفض عنه غبار الذل والخضوع والهزيمة، وأن يلبس ثوب العزة والكرامة وأن يفخر بنفسه ويتطلع إلى مستقبل يجعله يقف في مصاف الشعوب الحية والحرّة؟"