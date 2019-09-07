الصين تبحث العلاقات الثنائية مع سيراليون

التقى يانغ جيه تشي، المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، برئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، حيث تعهد الجانبان بتعزيز التعاون الثنائي.



ونقل يانغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب، تحيات الرئيس شي إلى الرئيس بيو.



وأوضح أن، بين الصين وسيراليون صداقة مخلصة وشراكة طيبة وأن البلدين يدعمان بعضهما البعض ويتشاركان أوقات السراء والضراء، مضيفًا أن الاجتماع الناجح بين الرئيسين العام الماضي حدد اتجاه تنمية العلاقات الثنائية.



وتابع يانغ "يرغب الجانب الصيني في تبادل الأفكار بشأن خبرات الحوكمة وتعزيز الفهم المتبادل وكذا الصداقة والثقة ".



وأضاف أن، الصين مستعدة لدعم التعاون مع سيراليون في إطار منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، وتحقيق المواءمة الفعالة بين مبادرات التعاون الصيني-الإفريقي واستراتيجية التنمية في سيراليون، فضلًا عن دعم التعاون بقوة في مجالات البنية الأساسية والزراعة والصيد البحري والرعاية الطبية والصحية والتعليم والتدريب وغيرها من المجالات، ما يحقق المزيد من المنافع الملموسة لشعبي البلدين.