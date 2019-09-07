دراسة: مستخدمو اليد اليسرى يتمتعون بمهارات كلامية كبيرة

توصل فريق من العلماء في جامعة اكسفورد إلى أن مستخدمو اليد اليسرى يتمتعون بمهارات كلامية أكبر من الآخرين، حيث توصلوا إلى أنهم لديهم سلسلة جينية معينة مؤثرة أيضا بشكل كبير على عمل الدماغ البشري خاصة في ما يتصل باستخدام اللغات للحديث.



كما كشفت الدراسة أن هناك ما يقرب من 10% من البشر يستخدمون اليد اليسرى بشكل أساسي أكثر من اليمنى.



كما كشفت الدراسة الطبية أيضا أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لديهم قابلية أعلى بقليل من الآخرين للإصابة بمرض الفصام النفسي وقابلية أقل بقليل من الآخرين للإصابة بمرض باركينسون.



ولكن حتى الأن لم يكتشف العلماء السلاسل الجينية المسؤولة عن هذا الأمر.