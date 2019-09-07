أسطورة الكاميرون "إيتو" يعتزل كرة القدم

أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية، صامويل إيتو، اليوم السبت، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، وفقا لوسائل الإعلام الكاميرونية.



فقد كشف نجم منتخب الكاميرون صاحب الـ38 عاما عن اعتزاله كرة القدم، بعد أن أنهى مسيرته فى الدورى القطرى من خلال نادى قطر الذى لعب له موسما واحدا قادما من كونيا سبور التركى.



جدير بالذكر أن ايتو قق إيتو إيتو شارك مع منتخب الكاميرون فى 118 مباراة دولية، سجل خلالها 58 هدفا، وقاد الأسود للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين، والحصول على الميدالية الذهبية فى أولمبياد 2000.



كما نال العديد من الألقاب منها، أفضل لاعب فى القارة السمراء 4 مرات أعوام 2003، 2004، 2005، و2010.