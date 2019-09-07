توقعات بحضور ميجان ماركل نهائى أمريكا المفتوحة للتنس

ذكرت وسائل إعلام أن ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري ستحضر نهائي امريكا المفتوحة للتنس للسيدات، اليوم السبت، لمؤازرة صديقتها سيرينا وليامز.



وتسعى الأمريكية وليامز، التي كانت واحدة من أبرز المدعوات لحفل زفاف ماركل بين كوكبة من المشاهير، إلى الفوز بلقبها رقم 24 في البطولات الأربع الكبرى حين تخوض نهائي أمريكا المفتوحة أمام الكندية بيانكا أندريسكو.



وذكرت صحيفة التايمز أن ماركل سافرت إلى نيويورك، أمس الجمعة، بعد أن شاهدت وليامز تتغلب على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة في الدور قبل النهائي للبطولة.



وحضرت ماركل نهائي ويمبلدون في يوليو، حين خسرت وليامز، الفائزة باللقب سبع مرات، أمام الرومانية سيمونا هاليب.



ولم يرد منظمو البطولة على الفور على طلب للتعليق قبل يوم واحد من المواجهة المرتقبة التي ستشهد حضور كوكبة من المشاهير.