شباب الإخوان يستغيثون بشيخ الأزهر.. وعمرو أديب: القانون لا يحمى المغفلين

رد الإعلامي عمرو أديب، على المبادرة الثانية التي أطلقها شباب الإخوان من داخل السجون، يناشدون فيها شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتشكيل لجنة لإجراء المراجعات المطلوبة والتوسط لهم لدى مسؤولي الدولة للإفراج عنهم.



وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "دموع التماسيح لن تنطلي علينا، وحان الوقت لنقول الجملة الشهيرة إن القانون لا يحمي المغفلين، أنتم انضحك عليكم بلا شفقة من القادة، فهذه جماعة تبيع أمها وأهلها، القادة باعوا الشباب في أول منحنى تاريخي".



وأضاف أديب: "هؤلاء لو تمكنوا من رقابنا لذبحونا، وذبحوا عيالنا، يكرهون البشر والبلد، لا يعرفون حاجة اسمها مصر، دموع التماسيح لن تنطلي، والقانون يتم تطبيقه".



وأردف:"سبق عملوا مراجعات وبعدين قتلوا السادات".



وأطلق شباب جماعة الإخوان مبادرة جديدة يطالبون فيها الدولة بالعفو عنهم، معبّرين عن رغبتهم في تشكيل لجنة يقودها شيخ الأزهر لإجراء المراجعات المطلوبة والتوسط لهم لدى مسؤولي الدولة المصرية.



وقال الشباب، في رسائلهم التي أطلقوها من داخل السجون المصرية مساء الثلاثاء، إنهم شعروا بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم عنهم وتركهم "فريسة للآلام والمصاعب" التي يواجهونها هم وأسرهم داخل السجون وخارجها، بسبب دفاعهم عن معتقدات وأفكار الجماعة التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع الذي يعيشه قادتها.



وطالب شباب الإخوان في مبادرتهم "حكماء مصر ورموزها بالتوسط لهم لدى الدولة" للعفو عنهم و"فتح صفحة جديدة متعهدين بتقديم كافة الضمانات اللازمة" التي تثبت جديتهم ورغبتهم الأكيدة في الخروج من المأزق الذي وضعهم فيه قادة الجماعة.