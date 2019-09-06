تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في السوق الأمريكية تراجعا ملموسا بعد

ارتفاعها في بداية التعاملات، على خلفية التصريحات الإيجابية لرئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول بشأن الاقتصاد.

بدأت أسعار الذهب تعاملات اليوم بارتفاع في أعقاب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي سجلت خلال الشهر الماضي زيادة بأقل من التوقعات.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 10 دولارات أي بنسبة 7ر0% إلى 50ر1515 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، بعد أن كان قد ارتفع في بداية التعاملات إلى 20ر1536 دولار

للأوقية. وكان سعر الذهب قد تراجع في تعاملات أمس الخميس بمقدار 90ر34 دولار أي بنسبة 2ر2% إلى 50ر1525 دولار للأوقية، مسجلا أكبر تراجع يومي منذ 11 نوفمبر.2016

وتراجع سعر الفضة بمقدار 688ر0 دولار إلى 119ر18 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0080ر0 دولار إلى 6340ر2 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك فيما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الجمعة إن المجلس يساعد في استمرار وقوف الاقتصاد الأمريكي على أرض صلبة في ظل حالة الغموض الناتجة عن حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية مع الصين.

وقال باول أمام منتدى اقتصادي في مدينة زيوريخ السويسرية، إنه رغم الغموض الناجم عن الحرب التجارية، فإن مجلس الاحتياط لا يتوقع حاليا حدوث ركود، مشيرا إلى استمرار الأداء القوي لسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف باول "لا نتوقع أي ركود.. النظرة المستقبلية الأقوى احتمالا، مازالت تشير إلى نمو معتدل، مع استمرار سوق العمل القوية وارتفاع معدل التضخم"، مؤكدا أن المجلس سيتصرف "بالشكل المناسب " للمحافظة على نمو الاقتصاد.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة نمو عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي، حيث ذكرت وزارة العمل أن عدد الوظائف في القطاع الخاص ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 96 ألف وظيفة وهو أقل عدد منذ ثلاثة أشهر، في حين كان عدد

الوظائف في الشهر السابق 131 ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة.