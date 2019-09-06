مدرب سيرينا وليامز يؤكد جاهزيتها للفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

توقع باتريك موراتوجلو مدرب لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز أن تفوز بلقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى( جراند سلام) يوم السبت المقبل، وذلك نظرًا للحالة الجيدة فنيًا وصحيًا التي تمر بها.

وتواجه وليامز 37 عاما الكندية بيانكا أندريسكو في نهائي منافسات فردي السيدات لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، وذلك في محاولة لمعادلة الرقم القياسي المسحل باسم الأسترالية مارجريت كورت.

وكانت وليامز فشلت في معادلة الرقم القياسي ثلاث مرات في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وآخر نهائيين في بطولة ويمبلدون.

وقال أوجلو، اليوم الجمعة، أن وليامز لم تكن في أفضل حالاتها في العام الماضي بعد عودتها من إجازة الأمومة،وكذلك في بطولة ويمبلدون هذا العام، لكنه يرى أنها الآن على المسار الصحيح.

وأضاف: "لكي تتعامل مع الضغط، يجب أن تشعر بالقوة.إذا كنت تشعر بالضغط أو أنك لست قويا كما تريد، سيكون التغلب على الضغط أكثر صعوبة".