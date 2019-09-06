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حوادث

"أمن الجيزة" يقضي على أخطر بؤرة لتجارة المخدرات والسلاح

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القضاء على واحدة من أخطر البؤر الإجرامية للاتجار بالمواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة بأوسيم، حيث تم ضبط 4 عاطلين، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين، والحشيش، والأقراص المخدرة، والأسلحة النارية والبيضاء.

توصلت تحريات رجال المباحث، إلى اتخاذ المتهمين، منطقة زراعية أسفل الطريق الدائري، وكرًا لممارسة نشاطهم واستقبال عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، وردت معلومات للمقدم مجدي موسى، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تحويل عددًا من تجار المخدرات، والأسلحة، منطقة زراعية أسفل الطريق الدائري، بمنطقة عزبة محيسن، بالكوم الأحمر بأوسيم، إلى بؤرة لتجارة الممنوعات، وتردد المتعاطين، والراغبين في شراء الأسلحة على المكان.

تم إخطار اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي شكل فريق بحث؛ للبدء في تطهير البؤرة الإجرامية، وضبط القائمين عليها.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، أن المتهمين بإدارة البؤرة الإجرامية، هم كلا من " شعبان. ع. س "، و"نور. ح. س"، و"أمير. ع. س"، و"محمد. ص. س"، عاطلين عقب رصد تحركات المتهمين، وتم الحصول على إذن من النيابة العامة.

وداهم المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، والملازم أول إبراهيم فاروق، البؤرة الإجرامية، وتمكنوا من القبض على التشكيل العصابي، وبحوزتهم سلاحين ناريين، و5 فرش حشيش، و10 قطع من مخدر الحشيش، و114 تذكرة هيروين، و3 لفافات من مخدر البانجو، و28 قرص ابتريل، وسلاح أبيض "خنجر".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهم بالبؤرة، التي يديرونها أسفل الطريق الدائري، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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