"طب بيطري الفيوم": لا وجود للحمى القلاعية بالمحافظة

أكد الدكتور محمد عقل وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، أنه لا صحة لما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية بالحيوانات وانتقال العدوى إلى بعض الأطفال بناحية قرية الحجر وقرية البرنس.



وقال عقل إن الفيوم خالية تماما من مرض الحمى القلاعية حيث تم التحصين بثلاث جرعات خلال الفترة الماضية وكذلك المرض الموجود حاليا يسمى بحمى الثلاث أيام وهو مرض خفيف ولا يسبب خطورة على الحيوانات، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي نفوق للحيوانات بالمحافظة، وعلى مسئولي صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند النشر.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن ما نشر لا أساس له من الصحة، وأن المرض لا ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان ولم تتلق أي من المستشفيات والوحدات الصحية وغرف العمليات بالمديرية أي بلاغات بوصول أي إصابة على مستوى المحافظة.