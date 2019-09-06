عمرو أديب يحذر من محاولة الإيقاع بين الإمارات والسعودية

حذر الإعلامي عمرو أديب، الإماراتيين والسعوديين، من الوقوع في فخ الفتنة التي تسعى قطر وإيران لجذبهما إليه.



وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك محاولة للوقيعة بين الشعبين السعودي والإماراتي، والمستفيد من هذا الأمر هي إيران وقطر.



وأردف: "الجزيرة منذ شهر تسخن الإماراتيين على السعوديين، والكل يعرف أن من سرب المعلومات عن العمليات في اليمن هم القطريين، قطر مسؤولة عن مقتل جنود إماراتيين وسعوديين، هم من أعطوا الإحداثيات لتمركز الجنود".



وناشد أديب، المواطنين والمغردين السعوديين والإماراتيين بالهدوء، وعدم الانجذاب للفخ، والاستماع لما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بأن السعودية والإمارات شعب واحد.



ولفت أديب إلى أن الإمارات والسعودية يقودان التحالف العربي في اليمن، ويحاربون ضد قوات الحوثي المدعومة من إيران.