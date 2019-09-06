عودة "بوطيب".. قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي الكأس

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.



وضمت القائمة:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور فى خط الوسط.

عمر السعيد - مصطفي محمد - خالد بو طيب فى خط الهجوم.