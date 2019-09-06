"عاشور" يرأس وفد المحامين في اجتماع الدورة الثانية لـ"المحامين العرب" بالأردن

يشارك سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب محامي مصر، فى اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد، التي تقام على مدى الأسبوع المقبل بالعاصمة الأردنية، عمان.



وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن رئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، ووفد نقابة المحامين المصريين، قد وصل إلى العاصمة الأردنية، عمان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم ندوة بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية وجرائم حرب الكيان الصهيوني" غدا السبت.



كما تنطلق أعمال المكتب الدائم للاتحاد صباح بعد غد الأحد، ومن المقرر مناقشة القضايا القومية، والمهنية، والتنظيمية.



وأضاف "أحمد"، أن هناك توقعات بنسبة مشاركة عالية من النقابات العربية، مشيرا إلى وصول كل من الوفد المصرى، برئاسة النقيب سامح عاشور، والوفود العراقية، والسورية، واليمنية إلى العاصمة الأردنية للمشاركة فى الاجتماعات.