الأمم المتحدة ترسل مساعدات إنسانية لمخيم للنازحين بسوريا

أعلنت الأمم المتحدة إرسال مساعدات إنسانية، اليوم الجمعة، إلى مخيم للنازحين في سوريا قرب الحدود الأردنية، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة هيدن هالدرسون، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الأمم المتحدة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري ستوزع المساعدات الغذائية على 15 ألف شخص خلال خمسة أيام.

وأوضح المتحدث أن الوضع الإنساني في مخيم الركبان لا يزال حرجا والغذاء هو أولوية ضرورية، مشيرا إلى أن المساعدات من شأنها توفير احتياجات النازحين لمدة 30 يوما.

وكان مخيم الركبان يؤوي نحو 40 ألف شخص يعيشون في فقر مدقع، إلا أن أكثر من نصف قاطنيه غادروه في الأشهر الأخيرة، وفقا للأمم المتحدة، وذلك بعدما فتحت السلطات السورية وحليفتها روسيا ممرات لتشجيع النازحين على الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها دمشق.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 15 ألف شخص لا يزالون في المخيم، الواقع قرب قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.