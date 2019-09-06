"الوزراء" يكشف حقيقة مشروع قانون رسوم الشواطئ

رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الجدل المثار حول مشروع قانون لفرض رسوم الشواطيء، قائلًا إن الحكومة أصدرت بيانًا رسميًا واحد فقط الثلاثاء الماضي، تعلن فيه تشكيل لجنة قانونية، لدراسة الموضوع من الناحية القانونية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن اللجنة ستدرس على فرض الرسوم على الشواطيء، قانوني، وإن جاء الجواب بنعم، ستنتقل للمرحلة الثانية، وهي مرحلة كيفية حساب الرسوم وطريقة تحصيلها.



وأردف: "أي كان قرار اللجنة، سنكون سعداء في الحكومة، في حالة فرض رسوم، ستكون الدولة حصلت مبالغ لم تكن تحصل عليها، وفي حال عدم فرضها ضمائرنا ستكون مرتاحة أننا لم نضيع على البلد مبالغ مستحقة لها".



وعن الأرقام المتداولة، قال المتحدث باسم الوزراء:"سمعنا أرقامًا خيالية، إذا تقرر فرض رسوم ستكون أقل بكثير جدًا عن المبالغ المشاعة".

