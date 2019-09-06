رومانيا تفوز على بيلاروسيا ببطولة العالم لناشئات الطائرة

فاز المنتخب الروماني لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، على نظيره البيلاروسي بنتيجة 3 - 1، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في ثاني أيام بطولة العالم للكرة والمقامة بمصر وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "23 - 25 و25 - 10 و25 - 21 و25 - 22 لصالح رومانيا.



يذكر أن المجموعة الثالثة تضم "رومانيا - بيلاروسيا - الأرجنتين - روسيا - تايلاند" وتلعب منافساتها بصالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

