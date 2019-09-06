كرواتيا تدك سلوفاكيا برباعية في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب كرواتيا على مضيفه السلوفاكي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب أنتونا مالاتينسكيو، في ذهاب المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأحرز أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45، وايفان بيريسيتش في الدقيقة 47، وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 72، وديان لوفرين في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد كرواتيا إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الأول، وتجمد رصيد سلوفاكيا عند 6 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث.