ثلاث عروض مصرية في مهرجان المسرح التجريبي.. تعرف عليها

ينطلق يوم 10 سبتمبر من الشهر الجاري، مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الـ26، تحت رئاسة دكتور سامح مهران، ويشارك في الدورة الجديدة للمهرجان ثلاث عروض، ويمثل مصر في المهرجان الأول عرض "بهية" للمخرج كريم بدير، والثاني يحمل أسم "ديستوبيا" من إخراج محمد الخشاب.



ويعد العرض المسرحي الثالث إنتاج مصري سعودي وتونسي مشترك، ويحمل أسم "انتحار معلن"، إخراج مازن الغرباوي، ويُعرض على هامش المهرجان، ويُكرم في حفل الختام كل من الفنانين سيد رجب وسميرة عبد العزيز وأحمد كمال وأبو العلا السلاموني، وسيتم منحهم ميدالية المهرجان، التي تحمل اسم "ميدالية التجريبي".



وكان من المقرر تكريم المهرجان للفنان خالد الصاوي، ولكنه اعتذر بسبب سفره؛ للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، وطلب تأجيل تكريمه للدورة المقبلة، ووافقت لجنة المهرجان على طلبه.