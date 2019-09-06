منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات ببطولة البحر المتوسط للناشئين

توج لاعبو المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 19 سنة، ب5 ميداليات متنوعة في بطولة البحر المتوسط والتي أقيمت بقبرص خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 6 سبتمبر الجاري.



وجاءت الميداليات كالاتي:

الميدالية الأولي فضية زوجي الآنسات عن طريق يمنى شوقي ونور يسري، كما حصلت الأخيرة على برونزية الفردي، وقادت المنتخب حصد برونزية الفرق.



وفي منافسات زوجي الرجال توج علي أشرف محمود ومحمود منتصر ببرونزية زوجي الشباب، وحصد الأخير برونزية الزوجي المختلط مع زميلته نور يسري.



وضمت قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 4 لاعبين هم: محمود منتصر - علي أشرف - نور يسري - يمنى محمد شوقي، ويشرف على تدريبهم محمد حسن.



فيما أشرف على النواحي التنظيمية والإدارية للبعثة هشام التهامي رئيس الاتحاد.