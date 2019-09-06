انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب بسيارتين في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب بسيارتين عقب تصادمهما لبيان أسباب الحريق، وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الحادث، والتحفظ على حطام السيارات وتشكيل لجنة من المرور لمعاينتها وتحديد أسباب الحادث.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بتلقيها بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة قبل نفق مصر الجديدة بوجود حادث تصادم ووجود مصابين.



وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بانتقال رجال المرور لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى وانقلابهما واشتعال النيران فيهما، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخمد رجال الإطفاء الحريق وقام رجال المرور برفع آثار الحادث باستخدام ونش، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بالطريق.