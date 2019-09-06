فاروق حسني: لم أسع يومًا للكرسي أو المنصب

قال فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، إنه قدم استقالته لأكثر من مرة، لكن سيادة الرئيس فضل بقائه بسبب سعة ورحابة صدره.



وأضاف وزير الثقافة السابق، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، "أنا لم أسع يومًا للكرسي أو للوزارة، لافتا إلى أن سعيه كان نحو غرس بذور ثقافية ومتابعة نتائجها".



وأوضح أنه تم تحقيق مشاريع ضخمة، مؤكدًا أنها للمستقبل، وليست للحظات الآنية فقط.