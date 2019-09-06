ننشر أسعار سوق اللحوم في محافظات الجمهورية

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن محافظة الإسكندرية سجلت الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 115 إلى 180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا؛ لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.



وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 175 جنيهًا؛ لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160 جنيهًا؛ لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.