"الوزراء" يكشف موعد استبدال التوكتوك بـ"الميني فان"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن "التوكتوك"، ساعد على الانتقال بين القرى والنجوع، لكنه مع إساءة الاستخدام زحف نحو المدن الكبرى، وكان وسيلة لارتكاب الجرائم، مع سهولة التهرب، لأنه غير مسجل، لافتًا إلى أن المسجل لدى المرور لا يتجاوز 260 ألف توكتوك، وهو تقريبًا 10% فقط من العدد الحقيقي، وأن إحلال التوكتوك بسيارات "الميني فان" سيكون قريبًا.



ولفت "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن عملية الاستبدال قد تستغرق سنوات، موضحًا أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع مصنعي التوكتوك، يحدد الجدول الزمني للاستبدال، ومتى يمكنهم تغيير خطوط الإنتاج، لتصنيع السيارة الميني فان، وتحديد طاقتها الإنتاجية.



وأشار "المتحدث باسم مجلس الوزراء" إلى أن بدء تنفيذ برنامج الإحلال سيكون في مطلع 2020، وأن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، تعمل على توفير الأموال اللازمة لعملية الإحلال.